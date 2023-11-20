Радикальная русофобка Ирина Фарион заявила, что ее увольнения из Львовского политехнического университета «хотел Путин».
Фарион: Путин хотел, чтобы меня уволили (ВИДЕО)
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да ПУТИНУ ПЛЕВАТЬ (мягко выражаясь) на эту психбольную Фарион. Она пусть будет заботой и проблемой украинских психиатров.
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14 час.
Гарий Щерба
Нужна ВВП. эта МАН....ВОШКА , как СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА ...!!!
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7 час.
Вик Норд
Здравствуйте,а Вы готовы полюбить радикала? Ради кого?
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7 час.
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