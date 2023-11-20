Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фарион: Путин хотел, чтобы меня уволили (ВИДЕО)

Фарион: Путин хотел, чтобы меня уволили (ВИДЕО)

Радикальная русофобка Ирина Фарион заявила, что ее увольнения из Львовского политехнического университета «хотел Путин».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Да ПУТИНУ ПЛЕВАТЬ (мягко выражаясь) на эту психбольную Фарион. Она пусть будет заботой и проблемой украинских психиатров.
Ответить
14 час.
Гарий Щерба
Нужна  ВВП.  эта МАН....ВОШКА , как  СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА ...!!!
Ответить
7 час.
Вик Норд
Здравствуйте,а Вы готовы полюбить радикала? Ради кого?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх