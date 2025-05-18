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Глава ГУР Украины Буданов случайно заговорил на русском языке в эфире ТВ

Глава ГУР Украины Буданов случайно заговорил на русском языке в эфире ТВ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) в прямом эфире украинского телеканала ТСН случайно начал говорить на русском языке.

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Комментарии
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Россиянин
Язык исковеркали, а затем и мозги.
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6 час.
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