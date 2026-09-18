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Регионы России

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Людмила Самсонова вышла в полуфинал WTA 500 в Гвадалахаре

Людмила Самсонова вышла в полуфинал WTA 500 в Гвадалахаре

Проиграв первый сет, 27-летняя россиянка восстановила равновесие во втором и смогла переломить ход поединка в решающем сете, выиграв при счёте 2:4.

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