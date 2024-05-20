Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для всех знаков Зодиака

Гороскоп на следующую неделю, c 20 по 26 мая, для всех знаков зодиака Понедельник нас встречает Солнцем в Близнецах, а также оно в секстиле с Нептуном, что дает творческий потенциал и проявляет способности людей на максимальном уровне.
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