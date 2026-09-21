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SUSANIN

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Единороссы Исаев и Гарин удерживают лидерство после обработки 96,6% бюллетеней в Удмуртии

Единороссы Исаев и Гарин удерживают лидерство после обработки 96,6% бюллетеней в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после обработки 96,6% бюллетеней на выборах в Госдуму в обоих одномандатных округах лидируют кандидаты от «Единой России» Андрей Исаев и Олег Гарин.

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