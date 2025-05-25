Друг Зеленского гражданство России получил, а герой СВО - нет. Россия, что происходит?

рева пидар он с донбаса а нас не потдерживает вешать пидара нада

Наталия

Получается, что в России закон, и даже слова Президента-ничто, а деньги связи-всё! Тошно это осознавать, за Державу стыдно и обидно. Декларировали построение справедливого общества, а для того, что построили ..... слов подобрать трудно.