Театр абсурда
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Театр абсурда

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Друг Зеленского гражданство России получил, а герой СВО - нет. Россия, что происходит?

Друг Зеленского гражданство России получил, а герой СВО - нет. Россия, что происходит?

Царьград ФОТО: Aleksandr Gusev/Globallookpress Друг Владимира Зеленского гражданство России получил, а герой СВО, пожертвовавший своим здоровьем, - до сих пор нет.

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Комментарии
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Авас Анекак
рева пидар он с донбаса а нас не потдерживает вешать пидара нада
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13 час.
Иван Ураганов
Таджикам и иным соплеменникам гражданство с вертолёта кидают,а защитникам России хрен по всей морде.Это называется справедливость!
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12 час.
Наталия
Получается, что в России закон, и даже слова Президента-ничто, а деньги связи-всё! Тошно это осознавать, за Державу стыдно и обидно. Декларировали  построение справедливого общества, а для того, что построили ..... слов подобрать трудно.
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12 час.
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