Союзники вынесли США вердикт: Трамп оказал России большую услугу

ерундой болтать не мешки ворочать. да и долги у борцунов неподъёмные к печатному станку, который в руках чьих?.. я бы не путал время "разбрасывания камней" (с последующей сборкой) с какими-то антагонизмами внутри единой пирамиды Запада.

Игорь Кузнецов

Понимая то, что процесс "дедолларизации" в расчётах неизбежен, при этом даже выплаты по процентам госдолга более 1 триллиона в год - нужно что-то предпринимать. Трамп, как я понимаю, играет "на повышение" и делает всё более значительные ставки, иногда проигрывая, но США имеют возможность поднимать ставки. Нам не следует стремится переигать - ставить понемногу только тогда, когда выигрыш практически без вариантов, "блефовать" не следует, перебьют ставкой.