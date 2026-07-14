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Союзники вынесли США вердикт: Трамп оказал России большую услугу

Союзники вынесли США вердикт: Трамп оказал России большую услугу

В марте 2023 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила стратегию против принудительной политики Китая.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ерундой болтать не мешки ворочать. да и долги у борцунов неподъёмные к печатному станку, который в руках чьих?.. я бы не путал время &quot;разбрасывания камней&quot; (с последующей сборкой) с какими-то антагонизмами внутри единой пирамиды Запада.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Понимая то, что процесс &quot;дедолларизации&quot; в расчётах неизбежен, при этом даже выплаты по процентам госдолга более 1 триллиона в год - нужно что-то предпринимать. Трамп, как я понимаю, играет &quot;на повышение&quot; и делает всё более значительные ставки, иногда проигрывая, но США имеют возможность поднимать ставки. Нам не следует стремится переигать - ставить понемногу только тогда, когда выигрыш практически без вариантов, &quot;блефовать&quot; не следует, перебьют ставкой.
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4 н.