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Царьград

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Ветеринар подделывал справки продавцам мяса в Челябинской области

Ветеринар подделывал справки продавцам мяса в Челябинской области

Чем реально они кормили жителей, непонятно.Взяточника поймали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

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