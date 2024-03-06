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The Hill: Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

The Hill: Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

Согласно информации от газеты The Hill, законодатели палаты представителей конгресса США представили новый законопроект, направленный на запрет социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.

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