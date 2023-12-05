Минфин Литвы: 2,5 из 3% дефицита бюджета на 2024 год составят расходы на Киев

Литовское министерство финансов сообщало, что сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в котором запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, из которых 2,5% приходится на помощь Украине, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.