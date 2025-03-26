Украинская армия обстреляла Горловку и Луганское

Было выпущено девять снарядов Военнослужащие украинской армии выпустили девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Горловке и поселку Луганское, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.