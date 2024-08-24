Следующий в очереди: польский президент Дуда прибыл в Киев спасать Зеленского от ответного удара Москвы Президент Польши Анджей Дуда сегодня утром прибыл в Киев.
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Следующий в очереди: польский президент Дуда прибыл в Киев спасать Зеленского от ответного удара Москвы Президент Польши Анджей Дуда сегодня утром прибыл в Киев.
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