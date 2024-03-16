«За рулем» объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся

﻿﻿1 Выясняем: ДТП или нет? С точки зрения Федерального закона «Безопасность дорожного движения» дорожно-транспортное происшествие определяется как «несчастный случай, произошедший при движении транспортного средства по дороге с участием транспортного средства, повлекший смерть или телесное повреждение человека, причинение ущерба транспортному средству, сооружению, поврежден груз или произошел иной материальный ущерб».