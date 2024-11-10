Политолог о современной молодежи: «Растет уровень ответственности за общее будущее»

Всемирный день молодежи ежегодно отмечается 10 ноября. О том, что означает этот праздник для современной молодежи и как государство помогает молодым гражданам России, в беседе с «ФедералПресс» рассказал докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров:«Сегодня отмечается Всемирный день молодежи – праздник с длинной и богатой историей, которая, что символично, началась сразу после Второй мировой войны.