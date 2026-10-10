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Калужские новости

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ФК «Калуга» сыграет с «Машук-КМВ» на стадионе «Спутник»

ФК «Калуга» сыграет с «Машук-КМВ» на стадионе «Спутник»

ФК «Калуга» на последнем месте с 6 очками, «Машук-КМВ» — на седьмом с 14 очками. В первом круге команды сыграли вничью - 1:1.

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