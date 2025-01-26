У Land Cruiser Prado 250 появилась спецверсия с 37-дюймовыми шинами

Компания Arctic Trucks подготовила тюнинг-кит для внедорожника нового поколения. Перечень доработок солидный: предусмотрены широкофюзеляжный обвес, кастомная подвеска, другие колеса с «грязевыми» шинами BFGoodrich внешним диаметром 37 дюймов, а также декоративные вставки в салоне.
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