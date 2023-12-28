Зрительская аудитория НБА снизилась во всех матчах на Рождество по сравнению с прошлым годом

Это произошло как минимум в четырех из пяти рождественских матчей НБА. Игра «Селтикс» – «Лейкерс» стала самой просматриваемой в этот день и собрала в среднем 5,0 млн зрителей на ABC (3,31 млн) и ESPN (1,69 млн), что на 18 % меньше, чем игра «Бакс» – «Селтикс» в прошлом году (6,08 млн).