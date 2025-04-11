Погода в Ялте

С сегодняшнего дня вплоть до понедельника над Крымом будет бушевать южный циклон, несущий зиму. «Одеваемся теплее и не забываем зонтики – у нас ожидается ухудшение погодных условий!», - сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
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