Погода в Ялте

С сегодняшнего дня вплоть до понедельника над Крымом будет бушевать южный циклон, несущий зиму. «Одеваемся теплее и не забываем зонтики – у нас ожидается ухудшение погодных условий!», - сообщила мэр Ялты Янина Павленко.