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Военное обозрение

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Глава Пентагона договорился с властями Панамы о размещении американских военных

Глава Пентагона договорился с властями Панамы о размещении американских военных

Панама согласилась предоставлять свои базы при необходимости для американских военных.

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