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Вспоминаем самые крутые постройки на базе легендарного внедорожника из британского Солихалла

Вспоминаем самые крутые постройки на базе легендарного внедорожника из британского Солихалла

﻿﻿Эпоха классического внедорожника Range Rover, который оставался на конвейере четверть века без серьезных изменений и подарил любителям экзотических автомобилей множество интересных моделей, модификаций и переоборудований, завершилась в середине 1990-х годов.

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