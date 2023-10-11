Вспоминаем самые крутые постройки на базе легендарного внедорожника из британского Солихалла

Эпоха классического внедорожника Range Rover, который оставался на конвейере четверть века без серьезных изменений и подарил любителям экзотических автомобилей множество интересных моделей, модификаций и переоборудований, завершилась в середине 1990-х годов.
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