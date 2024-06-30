Категория пенсионеров, которых ждет повышение пенсии с 1 июля 2024 года Юлия ЧелкановаС 1 июля 2024 года станет знаковой датой для многих пенсионеров по всей стране, так как государственные органы объявили о планах по повышению пенсий для определенной категории граждан.