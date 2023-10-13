Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китайская Didi планирует провести листинг акций на Гонконгской бирже в 2024 году

Китайская компания Didi Global Inc, предоставляющая услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга, планирует разместить акции на Гонконгской фондовой бирже в 2024 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие источники.

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