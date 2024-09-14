Боец ВС РФ рассказал, что увидел в Курской области: «Много наемников и убитых гражданских»

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Российские войска продолжают контрнаступление в Курской области. Боец подразделения ВДВ, сражающегося на курском направлении, рассказал «ФедералПресс» об уничтоженных иностранных наемниках и расстрелах ВСУ мирных жителей.
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