На фоне сокращения помощи правительству Грузии в связи с принятием закона об иноагентах Западу следует удвоить финансирование неправительственных организаций в Грузии, 1 июля заявил полковник армии США в отставке и руководитель Евразийской программы Института исследований внешней политики Боб Гамильтон грузинской редакции «Голоса Америки» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом («Голос Америки») либо касается деятельности иностранного агента («Голос Америки»).