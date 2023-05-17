СМИ сообщили о задержании поджигателя здания отдела полиции в Ульяновске

В Ульяновске задержали мужчину, который ранее поджег отдел местной полиции. Об этом сообщает «Shot». По данным Telegram-канала, 16 мая 55-летний безработный гражданин облил горючей жидкостью окна и вход участкового пункта полиции № 4 на улице Пушкарева.
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