ФРС повышает ставки, Пауэлл оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения в сентябре

Страна и люди

Председатель правления Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прибывает на пресс-конференцию после закрытого двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам по политике процентных ставок в Вашингтоне, США, 26 июля 2023 года.