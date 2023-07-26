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ФРС повышает ставки, Пауэлл оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения в сентябре

ФРС повышает ставки, Пауэлл оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения в сентябре

Председатель правления Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прибывает на пресс-конференцию после закрытого двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам по политике процентных ставок в Вашингтоне, США, 26 июля 2023 года.

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