На российских «номерах» нельзя: как наши туристы обманывают европейские санкции

Фото: freepik.com Не на тех напали, ой не на тех. Если наш человек сумел поставить перед собой задачу, то никакие преграды ему не страшны.
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