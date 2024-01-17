В 2024 году на участках трасс Иркутск – Усть-Уда и Тайшет – Братск продолжат ремонт

В 2024 году на развитие дорог Иркутской области из областного бюджета выделят 22,5 млрд рублей. В первую очередь работы пройдут на участках, входящих в опорные сети России и региона, которые ведут к социально-значимым объектам, сообщает областное правительство.
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