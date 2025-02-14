Блинная лазанья, три вида икры и щука: что готовят на Масленицу рестораны Челябинска

В ресторанах Челябинска 12 февраля стартовал блинный фестиваль от RestoNews. В спецменю включили новые позиции и хиты прошлого сезона, часть заведений, в том числе за пределами города, приняли участие впервые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии