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SPLETNIK

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джаред Лето в "голых" образах посетили модную вечеринку

Рози Хантингтон-Уайтли и Джаред Лето в "голых" образах посетили модную вечеринку

В Лондоне отгремела афтепати премии BAFTA при поддержке журналов GQ и британского Vogue. Вечеринку посетили многие селебрити, но особое внимание привлекла 37-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, которая появилась в стиле no pants в боди с мехом от Nina Ricci и колготках Calzedonia.

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