Рози Хантингтон-Уайтли и Джаред Лето в "голых" образах посетили модную вечеринку

В Лондоне отгремела афтепати премии BAFTA при поддержке журналов GQ и британского Vogue. Вечеринку посетили многие селебрити, но особое внимание привлекла 37-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, которая появилась в стиле no pants в боди с мехом от Nina Ricci и колготках Calzedonia.