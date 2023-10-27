О запасах воды, работе системы водоснабжения, расчистке русел рек и итогах поливного сезона: интервью председателя Госкомводхоза РК

Ни капли мимо О наполненности крымских водохранилищ, итогах поливного сезона и заботе о чистоте рек полуострова «Крымской газете» рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Владислав Масляник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии