Экономист Сакс назвал четыре условия для мира на Украине

Экономист Джеффри Сакс назвал четыре условия для урегулирования конфликта на Украине. Необходимо отказаться от расширения НАТО на восток, признать новые российские регионы, восстановить торговые связи Запада и России, а также предоставить гарантии Украине, отметил профессор Колумбийского университета в статье, опубликованной в греческой газете «Катимерини».