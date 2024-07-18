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Сандалии: 5 удобных моделей, которые рекомендует врач-ортопед

Сандалии: 5 удобных моделей, которые рекомендует врач-ортопед

Фото: Соцсети Лето неизменно вдохновляет на приключения и веселье на свежем воздухе. А также на творческий, но непринужденный стиль, сочетающий в себе модные тренды с такими привычными для теплого времени года вещами, как сарафаны и джинсовые шорты.

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