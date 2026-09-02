На отшельницу Агафью Лыкову напал разъяренный медведь: «Безобразник!»

В сибирской тайге 82-летняя отшельница Агафья Лыкова столкнулась с опасным хищником. Медведь внезапно сорвался с места и направился в сторону женщины в лесу.
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