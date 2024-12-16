Подросткам из Карелии вручили медали «За проявленное мужество»

Торжественная церемония состоялась в рамках Дня Героев Отечества. Школьник из поселка Волдозеро Кирилл Сироткин шел в школу и по дороге к школьному автобусу увидел дым — загорелась веранда соседского дома.
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