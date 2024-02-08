Нейросеть PhotoRoom для обработки фотографий

PhotoRoom – это сервис, который предлагает простой способ удалить фон из фотографий. Он позволяет пользователям создавать качественные обрезанные изображения без необходимости использования сложных программ или навыков в области фотообработки.
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