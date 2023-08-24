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Российский шахматист Сюгиров перешел в сборную Венгрии. Он занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ

Переход, согласно сайту Международной шахматной федерации (ФИДЕ), был оформлен 23 августа и уже вступил в силу.

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