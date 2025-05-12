Вооружённые столкновения охватили столицу Ливии

Столицу Ливии охватили ожесточённые уличные бои. Как сообщает агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел действующего в Триполи Правительства национального единства выпустило срочное обращение к жителям с призывом оставаться в своих домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии