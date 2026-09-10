FirePoint гонят из Дании, а «Искандеры» господствуют в небе – нацист Рёпке в отчаянии

Ракеты украинской компании FirePoint необходимо испытывать, однако выяснилось, что желающих предоставить для этого своё пространство среди большинства европейских стран нет.
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