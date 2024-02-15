Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав жителей Омской области

В соцмедиа распространено сообщение о том, что жители дома, расположенного в поселке Оконешниково Омской области, в котором им ранее предоставили квартиры как детям-сиротам, говорят о ненадлежащих условиях проживания.
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