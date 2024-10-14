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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Сразу две группы учащихся в один день посетили Центр ´Покрова´.

Сразу две группы учащихся в один день посетили Центр ´Покрова´.

´Спасибо Центру ´Покрова´ за такую интересную и познавательную экскурсию´: сегодня хочется начать этот новостной материал с конца, то есть с добрых слов наших гостей, которыми они тепло поделились в завершение своего визита в Центр.

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