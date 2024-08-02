Открыт секрет образования макромолекул в протопланетных дисках: исследование объясняет происхождение строительных блоков жизни

Международная исследовательская группа под руководством Бернского университета представила новое объяснение тому, как макромолекулы могут образовываться в дисках газа и пыли вокруг молодых звёзд за короткое время.
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