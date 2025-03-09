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Царьград

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Взрыв самогонного аппарата в Сызрани: пострадавший отправлен в больницу

Взрыв самогонного аппарата в Сызрани: пострадавший отправлен в больницу

В Сызрани в жилом доме взорвался самогонный аппарат, пострадал 63-летний мужчина. Взрыв не повредил несущие конструкции, эвакуация жильцов не потребовалась.

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