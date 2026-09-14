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Осень-2026 предлагает отказаться от черного: какие оттенки колготок выглядят свежо, но не вызывающе

Осень-2026 предлагает отказаться от черного: какие оттенки колготок выглядят свежо, но не вызывающе

Черные колготки давно стали классикой осеннего гардероба. Они выручают в любой ситуации и являются проверенным универсальным вариантом.

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