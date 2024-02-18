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Мы соседи по планете

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15 нетуристических мест, где виден настоящий характер каждой страны

15 нетуристических мест, где виден настоящий характер каждой страны

Знаменитые города мира дарят туристам множество впечатлений! Яркие огни мегаполиса, калейдоскоп достопримечательностей, море развлечений… Но в каждой стране, как и в театре, непременно что-то важное остается за кулисами.

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