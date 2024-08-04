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Энтони Эдвардс: «Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и Стеф Карри – три величайших игрока в истории»

«В детстве я наблюдал за тем, как Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс сражаются в финале. Затем наблюдал за тем, как Стефен Карри и Леброн сражаются в финале.

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