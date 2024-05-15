Если не пропустил пешехода: разбираемся в нюансах ПДД

Одно из статистических нарушений ПДД РФ для инспекторов ГИБДД это непропуск пешехода, т.е. говоря простым языком это то нарушение по которому у инспектора ГИБЬДД есть план и если сотрудник ДПС заметит такое нарушение вряд ли он пройдёт мимо, а постарается остановить автомобиль, а его водителя оштрафовать.