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Царьград

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Владимир Машков высадил первые яблони в саду Антона Чехова

Владимир Машков высадил первые яблони в саду Антона Чехова

Актеры театра "Современник" во главе с Владимиром Машковым приняли участие в восстановлении яблоневого сада в усадьбе Антона Чехова в Мелихове.

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