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На рынках «Москва — на волне» запущены скидки на российскую икру и рыбу

На рынках «Москва — на волне» запущены скидки на российскую икру и рыбу

Акция со скидками на продукты стартовала на рыбных рынках проекта «Москва — на волне». На рынках в Митине и Косино-Ухтомском жители Москвы смогут приобрести по выгодным ценам до 5 января слабосоленого лосося и икру кижуча, а до 8 января купить со скидками слабосоленую сельдь, филе нерки, икру горбуши в пластиковой таре весом 500 г и другие товары.

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