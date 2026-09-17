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ЕС выделит Киеву ещё €3,3 млрд на закупку ракет и БПЛА

ЕС выделит Киеву ещё €3,3 млрд на закупку ракет и БПЛА

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в ближайшее время направит Украине €3,3 млрд, которые будут потрачены на закупку вооружений, включая американские системы Patriot и БПЛА.

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